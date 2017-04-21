Exxonmobil'in Rusya Talebi Reddedildi
Rusya'da petrol ve doğalgaz faaliyetleri yürütmek isteyen Amerikalı enerji devi ExxonMobil'e izin çıkmadı.
Rusya'da petrol ve doğalgaz faaliyetleri yürütmek isteyen Amerikalı enerji devi ExxonMobil'e izin çıkmadı.
Kaynak: Dunya.com
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