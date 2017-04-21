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Exxonmobil'in Rusya Talebi Reddedildi
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Exxonmobil'in Rusya Talebi Reddedildi

Rusya'da petrol ve doğalgaz faaliyetleri yürütmek isteyen Amerikalı enerji devi ExxonMobil'e izin çıkmadı.

Exxonmobil'in Rusya Talebi Reddedildi

Rusya'da petrol ve doğalgaz faaliyetleri yürütmek isteyen Amerikalı enerji devi ExxonMobil'e izin çıkmadı.

Kaynak: Dunya.com

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