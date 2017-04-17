Extacy İçen Genç Hayatını Kaybetti

Çorum'da extacy içtikten sonra rahatsızlanan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Güzelyurt mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, K.G., M.A., M.M. ve BD isimli şahıslar daha önce temin ettikleri 8 adet extacy hapından ikişer adet içti. Bir süre sonra rahatsızlanan B.D., ildeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. B.D. nin cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Diğer şüpheliler ile ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇORUM