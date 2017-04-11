Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı
Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından düzenlenen Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı Menemen Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından düzenlenen Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı Menemen Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Traktör, Canlı Hayvan, Yem Ürünleri, Et ve Süt Makine ve Teknolojileri, Bio Enerji Ürünleri, Hayvancılık ve Tarım Makineleri şeklindedir.
Düzenleyici: Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti.
Konusu: Tarım Makineleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojileri
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Menemen
Mekan : Menemen Fuar Alanı
Mekan Adresi : Menemen
Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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