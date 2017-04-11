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Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı
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Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı

Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından düzenlenen Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı Menemen Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı

Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından düzenlenen Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı Menemen Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Traktör, Canlı Hayvan, Yem Ürünleri, Et ve Süt Makine ve Teknolojileri, Bio Enerji Ürünleri, Hayvancılık ve Tarım Makineleri şeklindedir.

Düzenleyici: Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti.


Konusu: Tarım Makineleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojileri


Türü: İhtisas Fuarı


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Menemen

Mekan : Menemen Fuar Alanı

Mekan Adresi : Menemen

Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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