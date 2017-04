Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından düzenlenen Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı Menemen Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Traktör, Canlı Hayvan, Yem Ürünleri, Et ve Süt Makine ve Teknolojileri, Bio Enerji Ürünleri, Hayvancılık ve Tarım Makineleri şeklindedir.



Düzenleyici: Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti.





Konusu: Tarım Makineleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojileri





Türü: İhtisas Fuarı





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Menemen



Mekan : Menemen Fuar Alanı



Mekan Adresi : Menemen



Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır