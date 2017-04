Expo Turkey By Qatar'ın İkinci Gününde, Türk-Katar İş Zirvesi Gerçekleştirildi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Expo Turkey By Qatar'ın ikinci gününde iş dünyası Türk-Katar İş Zirvesi'nde buluştu. Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kawari, "Katar'ın kalkınmasında Türk işadamlarının çok katkısı oldu. Türk şirketlere daha çok iş vermek istiyoruz" dedi.



Expo Turkey By Katar kapsamında düzenlenen Türk-Katar İş Zirvesi iki ülke iş dünyası yöneticilerini bir araya getirdi. Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını yapan Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohammed Ahmed Twar Al-Kawari, "Expo Turkey By Katar organizasyonunun iki ülke iş çevreleri arasındaki köprüleri daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi. Kawari, "Katar'ın Türkiye'ye yaptığı 20 milyar dolarlık yatırımı artış eğilimindedir. Türkiye'yle mevcut 800 milyon dolarlık ticari hacmi önümüzdeki yıllarda artacaktır. Türkiye'de yatırımları destekleyen kanunların çıkmasıyla beraber özellikle özel sektörün ilgisi hızla yükselecektir" diye konuştu.



Kawari şöyle devam etti: "Türk şirketleri de burada önemli projelere imza attıklarını biliyoruz. Katar'ın kalkınmasında büyük katkıda bulunmuştur. Özellikle altyapı projelerinde Türk şirketlerine daha çok iş vermek istediğimizi belirtmek isterim. Türk şirketleri gerçekten de faaliyet gösterdikleri alanlarda standardı yüksek işlere imza atmaktadır. Bu nedenle onlarla çalışmak istediğimi belirtmek istiyorum".



Peter Fisk: "10 kat büyümek varken neden yüzde 10 büyüyesiniz ki"



Açılış oturumunun ardından tüm dünyada 'Pazarlama Gurusu' olarak tanınan Peter Fisk, 'Oyunu Değiştirmek İçin Beynini Değiştir' başlıklı bir sunum yaptı. "Değişim sizler için bir fırsat" diyerek sunumuna başlayan Fisk, "10 kat daha iyi olacakken neden yüzde 10 büyümeyi hedefleyelim ki Bunun için farklı bir şekilde düşünmeyi öğrenmeniz lazım. Takımınıza 10 kat kuralınızı koyarsanız, insanları çok daha farklı ve büyük düşünmeye sevk etmiş olursunuz. Bizi başarılı kılan stratejileri sürdürmek isteriz ama bunu değiştirmek zorundayız. 2010'lu yıllarda sizi başarılı kılan şeyler, 2020'de sizi başarı kılmayacak" dedi.



Katar ve Türk iş dünyası Expo Turkey By Qatar gala gecesinde buluştu



Türk ve Katarlı iş adamları, fuarın ilk gününün sonunda Expo Turkey By Qatar gala gecesinde bir araya geldi. Doha Sheraton Hotel'de düzenlenen galada konuşan Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, 1972 yılında bağımsızlığını kazanan Katar'ın dünyanın en yatırımcı ve milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi haline geldiğini vurguladı.



Son dönemde büyük atılım yapan Katar'ın genç ve dinamik yapısıyla Türk ekonomisi için de önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Kurt, "Türkiye gerek Hükümet gerek özel sektör tarafından ilgi odağı haline gelmiş durumda. Ciddi çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 36 bin Katarlı geldi. Bu sayıyı süratle artırmamız lazım. Expo Turkey By Qatar ilişkilerin güçlenmesi için en önemli platformlardan biri oldu" diye konuştu.



Expo Turkey By Qatar'ın sponsorları olan QNB, Tekfen, THY, Commercial Bank / A Bank, Sheraton Otel ve Kuzu Grup'a teşekkür plaketlerinin verildiği gecede,Türkiye-Katar İş Liderleri Ödülleri de sahiplerini buldu.



Türkiye - Katar İş Liderleri Ödülleri



Yılın İş Ödülü: Tekfen



Yılın Aile Şirketi: Mannai



Yılın Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü: Netaş



Yılın Büyüme Stratejisi Ödülü: Commercial Bank / A Bank



Yılın İnovasyon Ödülü: TÜBİTAK



Yılın Topluma Katkı Ödülü: International Skyland Park



Yılın Kaldıraç Ödülü: QNB



Yılın Yeni Girişimi Ödülü: FYP - İSTANBUL