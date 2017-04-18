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Expo Turkey By Qatar
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Expo Turkey By Qatar

DOHA (AA) - Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, EXPO Turkey by Qatar fuarı ile iki ülke arasında sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Expo Turkey By Qatar

DOHA (AA) - Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, EXPO Turkey by Qatar fuarı ile iki ülke arasında sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kurt, EXPO Turkey by Qatar öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaret hacminin 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Kurt, düzenledikleri fuarla bu rakamın artmasını hedeflediklerini söyledi.

Gayrimenkul, mobilya, yapı malzemeleri, sanayi ve bilişim dahil pek çok sektörden 154 şirketin katıldığı fuarın açılışının yarın yapılacağını belirten Kurt, açılışın ardından iş görüşmelerinin başlayacağını bildirdi.

Fuarın ikinci gününde, Türkiye-Katar Sektör Liderleri Zirvesi düzenleneceğini ve etkinlikte iki ülkede başarı sağlamış önemli şirketlerle geleceği öngören önemli isimlerin görüşlerini paylaşacağını dile getiren Kurt, fuarın son gününde de iş görüşmelerinin devam edeceğini söyledi.

Kurt, katılımcı şirketlerin doğru iş görüşmeleri ve doğru yol haritasıyla fuardan ayrılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Katar bizim ülke olarak partnerimiz, bu nedenle ticareti iyi konumlandırmamız gerekir. Planlarımızı kısa vadeli yapmamız doğru olmaz, amacımız iki ülke arasında sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak." diye konuştu.

EXPO Turkey by Qatar'ın Türkiye ile Katar arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ticari organizasyon olduğuna işaret eden Kurt, amaçlarının, karşılıklı yatırımları çeşitlendirmek ve dış ticaret hacmini artırmak olduğunu dile getirdi.

Kurt, her yıl düzenleyecekleri fuar ile pazarı canlı tutmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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