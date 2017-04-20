Expo 2016 Özelleştirme Kapsamında Tarım Bakanlığına Devredildi
Özelleştirme Yüksek Kurulu, geçtiğimiz yıl açılışı yapılan EXPO 2016 Antalya’yı özelleştirme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devretti.
Özelleştirme Yüksek Kurulu, geçtiğimiz yıl açılışı yapılan EXPO 2016 Antalya'yı özelleştirme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devretti. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak.
Teması 'Çiçek ve Çocuk' olarak 1.8 milyarlık yatırım bedeli ile tamamlanan Türkiye'nin ilk Botanik EXPO'su, EXPO 2016 Antalya özelleştiriliyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Mahallesinde yer alan 1 milyon 94 bin 671,44 metrekare yüz ölçümlü bazı taşınmazları özelleştirme kapsam ve programına aldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlara ilişkin her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ile diğer yükümlülüklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait olması kararı alındı. Özelleştirme işlemleri 31Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak.
EXPO 2016 Antalya
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Bahçecilik EXPO'su EXPO 2016 Antalya, 112 hektarlık alanda, 22 Nisan akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle açıldı. EXPO organizasyonu tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde olan EXPO 2016 Antalya Ajansını ve organizasyonunu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetip yürütüyor. Başbakanlık, EXPO genelgesini yayınlayıp himayesine alırken Antalya Valiliği de yerel yönetim olarak destek sağlıyor.
6 ay açık kaldı
Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'nın ardından en büyük organizasyon olarak kabul edilen Dünya Botanik EXPO'su, 160 yıllık EXPO tarihinde ilk kez Türkiye'de 22 Nisan 2016 tarihinde açıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki EXPO 2016 Antalya, Aksu ilçesi sınırları içinde kurulan bin 112 hektarlık alanda 6 ay açık kaldı.
Teması "çiçek ve çocuk", sloganı" gelecek nesiller için yeşil bir dünya" olan EXPO 2016 Antalya ile Türkiye, tarihi ve kültürel mirasını, biyoçeşitlilik yönünden zenginliğini, tarımsal ve ekonomik potansiyelini dünyaya tanıtma imkanına sahip oldu. Organizasyon çerçevesinde 6 ay süreyle ulusal ve uluslararası konserler, kongre ve sempozyumlar, dans gösterileri, müzikaller, tiyatrolar, atölye çalışmaları, milli ve özel gün ile Ramazan ayı etkinlikleri, sokak eğlenceleri gibi programlar düzenlendi. EXPO 2016 Antalya'da 52 ülke bahçesinin yanı sıra oluşturulan tematik ve koleksiyon bahçeleriyle yüzlerce endemik bitki türü yer almıştı.
EXPO 2016 Antalya sergi alanı, yeşil alanların yanı sıra EXPO Kulesi, EXPO Gölü, Türkiye Biyoçeşitlilik Parkuru, Çocuk Adası, Yeşil Köprü, Cam Köprü, Şakayık Terası, Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik Müzesi, Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi, 7 coğrafi bölgenin ev mimarilerinden esinlenerek yapılan Restoranlar Sokağı, yeme içme yerleri, amfi tiyatrolar, sanat ve sergi binaları, su değirmeni, kongre merkezi ve ülke bahçelerinden oluşuyor.
52 ülkenin katılımı ile 191 gün boyunca açık kalan ve 4,5 milyon ziyaretçi ağırlayan EXPO 2016 Antalya, 29 Ekim'de kapılarını kapattı. Dünya Botanik EXPO'sunun kapanış töreninde ise EXPO bayrağı Türkiye'den Çin'e devredildi. - ANTALYA