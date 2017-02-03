Experimentarium ile Bambaşka Bir Deneyim





Kopenhag'da 1991 yılında açılan Experimentarium Müzesi üç yıllık bir restorasyonun ardından 9 bin metre karelik yeni alanında 16 interaktif sergiyle ziyaretçilerine merhaba diyor. Çocukların ilgisini çekmek adına birbirinden eğlenceli performanslarla ziyaretçilere fizik ve suyun kaldırma kuvveti öğretiliyor.



Experimentarium Müzesi'nde 'Işığın Labirenti' gibi birçok fizik temalı sergi de bulunuyor. Ziyaretçilerin bir dokunuşuyla farklı melodiler çalan teknoloji beğeni topluyor.



Experimentarium Müzesi, CEO'su Kim Gladstone Herlev: "Ne sosyal medyayla ne de akıllı cep telefonlarıyla savaşamazsınız. Biz de böyle bir savaşın içine girmek istemiyoruz zaten. Ama insanlara bambaşka bir dünyayı göstermek istiyoruz. Gerçekten buraya giren ziyaretçiler bir süre de olsa cep telefonlarının varlığını unutuyorlar" sözleriyle ziyaretçilerin sergilere dahil olduklarını anlattı.



Experimentarium içinde yer alan sinema salonuyla ziyaretçilerine filmin bir parçası olma şansı tanıyor. Müze bu özelliğiyle bir ilk olarak anılıyor.



26 Ocak 2017'de açılan Experimentarium Müzesi görevlileri 2017 yılında 500 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini açıkladı.



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Tags: Müze ile Kopenhag Teknoloji bambaşka Experimentarium deneyim Bilim bir Gepost: 02 februari 2017