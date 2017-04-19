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Eximbank'tan Makine İhracatçısına Destek
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Eximbank'tan Makine İhracatçısına Destek

İhracatta makine sektörünün payının yüzde 20'lere yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, 8 bin makine ihracatçısına ulaşmak istediklerini ifade etti.

Eximbank'tan Makine İhracatçısına Destek

İhracatta makine sektörünün payının yüzde 20'lere yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, 8 bin makine ihracatçısına ulaşmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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