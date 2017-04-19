Eximbank'tan Makine İhracatçılarına Destek

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Türkiye'nin toplam ihracatı içinde makine sektörünün payını İtalya ve Japonya'daki gibi yüzde 20 seviyelerine yükselmesi için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.



Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan yazılı açıklamada makine ihracatını teşvik etmek üzere yürürlüğe konulan Eximbank desteklerinin ele alındığı ihracatçıları bilgilendirme toplantısının MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran ve Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.



Açıklamada, Eximbank destekleri, Referans Ticari Faiz Oranları (CIRR) ve sigorta konularının ele alındığı toplantıda makine ihracatçılarına özel olarak yürürlüğe konulan uygulamaların tanıtıldığı kaydedildi.



Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede makine sektörünün Türkiye'nin ihracatında stratejik sektörlerin başında geldiğini, yürüttükleri faaliyetlerle 8 bin makine ihracatçısına ulaşmak istediklerini ifade etti.



Makine sektörünün Türkiye sanayindeki ayrıcalıklı rolün altını çizen Yıldırım, "En ziyade müsaadeye mazhar sektör makinedir. Türkiye'nin toplam ihracatı içinde makine sektörünün payını İtalya ve Japonya'daki gibi yüzde 20 seviyelerine yükselmesi için çalışmalıyız. 96 ülkede uyguladığımız CIRR desteğinin yurt dışındaki alıcıların makine sektörüne ilgisini daha da artıracağına inanıyoruz. İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği ile ihracatçılarımızın tüm risklerini sıfırlıyoruz. Bu uygulamalarımızın makine ihracatına büyük katkı sağlayacağından eminiz." görüşlerini paylaştı.



Dalgakıran ise toplantıda firmalara tahsilatta sorun yaşamaları durumunda izlemeleri gereken yollar konusunda bilgi verildiğini ifade etti.



İhracatçıların yatırım malı niteliğindeki ürünlerinin uluslararası piyasalarda daha etkin rekabet edilebilmesinde Eximbank uygulamalarının önemli payı olduğunu vurgulayan Dalgakıran, birliğe üye firmaların, tüm kamu kurumlarına örnek olması gereken bu uygulamalardan haberdar olmasını ve yararlanmasını istediklerini bildirdi.