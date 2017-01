Eximbank'ın Sermaye Artırımı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Eximbank'ın sermayesinin 10 milyar liraya çıkarılmasının ihracatçı için can suyu anlamına geldiğini belirtti.



Ünlütürk, yaptığı açıklamada, Eximbank Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayesinin 2,7 kat artırılarak 10 milyar liraya çıkarılmasına karar verildiğini hatırlattı.



Bu artışı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin hayata geçmesinin bir işareti olarak algıladıklarını kaydeden Ünlütürk, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ekonomide küresel dalgalanmaların yaşandığı, ihracatçıların finansmana her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde ihracatçıların en büyük destekçisi Eximbank'ın sermayesinin artırılması ihracatçılara can suyu olacak."



Türk ihracatçısına sunulan finansman desteğinin Orta Vadeli İstikrar Programı'nda 2017 yılı için konan 153,3 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturmada itici güç olacağına dikkati çeken Ünlütürk, Eximbank Yönetim Kuruluna İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin girmiş olmasının da sevindirici olduğunu bildirdi.