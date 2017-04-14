Eximbank, Doğrudan İhracatçıyla Çalışacak
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatçılarla, arada banka ve Kredi Garanti Fonu olmadan doğrudan çalışmaya başlayacaklarını belirtti.
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatçılarla, arada banka ve Kredi Garanti Fonu olmadan doğrudan çalışmaya başlayacaklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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