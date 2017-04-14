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Eximbank, Doğrudan İhracatçıyla Çalışacak
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Eximbank, Doğrudan İhracatçıyla Çalışacak

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatçılarla, arada banka ve Kredi Garanti Fonu olmadan doğrudan çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Eximbank, Doğrudan İhracatçıyla Çalışacak

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatçılarla, arada banka ve Kredi Garanti Fonu olmadan doğrudan çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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