Excimer Lazerle Gözlüklere Veda Edin"

Kudret Göz İstanbul Başhekimi Op. Dr. Nail Sönmez, yeni yıla sağlıklı girmenin tüm dileklerin başında geldiğini belirterek, "Excimer lazer uygulamaları ile uzağı ya da yakını net görememe şikayetlerinden kurtulmak ve gözlüklerle vedalaşarak yepyeni bir görünüme kavuşmak mümkün" ifadesini kullandı.



Yaptığı yazılı açıklamada lazer ile göz kusurlarının giderilmesi konusunda bilgi veren Sönmez, excimer lazerin miyop, hipermetrop ve astigmat şikayetlerinin giderilerek hastaların gözlük ya da kontakt lens kullanma zorunluluğuna son veren bir teknoloji olduğunu bildirdi. Sönmez, şunları kaydetti:



"2016'yı geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde yeni planlar, yeni hedefler, yeni umutlar da kapıda. Yeni yıla sağlıklı girmek tüm dileklerin başında geliyor. Excimer lazer uygulamaları ile uzağı ya da yakını net görememe şikayetlerinden kurtulmak ve gözlüklerle vedalaşarak yepyeni bir görünüme kavuşmak mümkün. Tüm dünyada 20 yılı aşkın süredir uygulanan tedavide ayırt edici olan en önemli faktör kişiye özel, uygun tedavi planının çizilerek uygulamaların yeterli teknolojik donanıma ve altyapıya sahip bir merkezde tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmesidir.



Lazer ile uygulanan bu yöntemde kornea yeniden şekillendirilerek görme kusurları giderilir. Dolayısıyla hastaların göz yapısının ve görme kusurlarının biçim ve derecesinin detaylı muayene ve tetkiklerle incelenmesi gerekir. Her birimizin gözü DNA'mız ve parmak izimiz kadar özeldir, tedavisi de kişiye özel olmalıdır. Halk arasında bütün tedavi metotları excimer lazer ya da daha yaygın olarak lazerle göz çizdirme adıyla anılıyor. Oysaki excimer lazer tedavide kullanılan cihazın adıdır. Tedavi İLASIK, Intralase LASIK, LASEK, PRK gibi farklı metotlarda uygulanır. Uygulanacak metodu muayene ve tetkik sonuçlarına göre uzman hekim belirler."



Sönmez excimer lazer tedavisi ile gözün kırma kusurlarının tedavi edilerek görme şikayetlerinin giderildiğini ifade etti. Bu yöntemin aynı zamanda net görebilmek ve günlük hayatın ihtiyaçlarını yerine getirmek için gözlük kullanma zorunluluğu duyan hastalara özgürlük sunduğunu belirten Sönmez, şu açıklamalarda bulundu:



"Gözlük kullanımından kaynaklı estetik kaygılara çözüm oluyor. Tedavi her bir göz için yaklaşık 5 dakika sürüyor. Uygulama sırasında herhangi bir ağrı hissedilmediği gibi tedavi sonrasında gözlere bandaj takılmasına da gerek olmuyor. Hastaların büyük bir çoğunluğu tedavinin ertesi günü iş ve günlük yaşamlarına dönebiliyor.



Lazer tedavisinden yararlanabilmek için hastaların 18 yaşın üzerinde olması, astigmat, hipermetrop ya da miyop şikayetlerinde en az bir yıldır ilerleme bulunmaması gerekmekte. Keratokonus, glokom gibi göz hastalıkları, diyabet ve romatizma gibi sistemik rahatsızlıkları olanlara, hamilelere ve emzirme döneminde olan yeni annelere bu tedavi uygulanmaz. Her göz yapısı lazer tedavisi için uygun da olmayabilir. İleri derecede yüksek göz numaralarında ise göz kusurunun giderilmesinde fakik göz içi lens veya lensektomi ameliyatları uygulanabilmektedir."