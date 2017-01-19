Evrensel Değerler Müzesi Çocuklar İçin Gün Sayıyor

Yenimahalle Belediyesi'nin bin 600 metrekare alan üzerinde inşaatına başladığı, çocukların eğlenerek öğrenmesine katkı sağlayacak olan Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi'nde sona gelindi.



Ankara'nın kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi şimdi de çocukları bağrına basıyor. Yenimahalle Belediyesi'nin bin 600 metrekare alan üzerinde inşaatına başladığı Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi'nde sona gelindi. Açılış için gün sayan müze, Yenimahalleli çocukların ilgi odağı olacak. Çocukların eğlenerek öğrenmesine katkı sağlayacak müzede, hayal güçleri ve yaratıcılıkları gelişecek.



Eğitici ve öğretici sergiler



Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin alt katında inşa edilen müze, evrensel insani değerlerin çocuklara aşılanmasına katkı sunacak farklı bir dünyanın kapılarını açmayı amaçlıyor. Müzede, çocukların araştıran, sorgulayan bireyler olmaları amacıyla bilimsel çalışmaların sergileneceği ses ve ışık deney atölyesi, yenilenebilir enerji atölyesi, kuvvete mekanik deney atölyesi ile bilim sınıfları bulunuyor. Evrensel insani değerlerin çocuklara aşılanması amacıyla da saygı ve çevre sergisi, yardımseverlik ve vahşi yaşam sergisi, doğruluk ve Pinokyo sergisi, sevgi ve veteriner kliniği sergisi yer alıyor. Engelli ziyaretçilerin de kullanımına uygun olarak yapılan müzede, ayrıca ilkyardım odası da yer alacak.



Eğitim destekli, bilimsel içerikli



Toplumlarda huzur ve barışın egemen olması için gerekli ancak günümüzde giderek zayıflayan insani değerlerin çocuklara aşılanmasını hedefleyen müze, sağduyulu çözümler üretebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gelişmiş parlak zihinlerin yetişmesine katkı sağlayacak.Öğrencilere saygı, sevgi, yardımseverlik, doğruluk değerleriyle ilgili bilinç oluşturmak hedefinde olan müzedeki tüm bölümler, MEB müfredatına uygun, eğitimi destekler ve bilimsel içerikli olacak.



Ziyaretçiler Genç Kafe'de dinlenecek



Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi ziyaretine gelen çocuk ve ailelerin ziyaretten sonra dinlenebilmeleri için yaklaşık 175 metrekare alana bir de kafeterya inşa eden Yenimahalle Belediyesi, 130 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip kafeteryayı da bilim merkezine uygun olarak tasarladı.



Çocuklar için eğitici oyuncaklar



Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi içerisinde bir de oyuncak mağazası yer alacak. Ziyaretçilerin eğitici - öğretici oyuncakları görebilmeleri ve dilerlerse alabilmeleri için planlanan oyuncak satış noktası yaklaşık 105 metrekare alana sahip olacak. Eğlenceli tasarımıyla çocukların dikkatlerini çekecek alan, zihin çalıştırıcı ve eğitici oyuncaklar ile fen ve doğa temalı oyuncakları satın alma imkanı sağlayacak. - ANKARA