Evrencan Gündüz'le sokağın müziğine yoğun ilgi

Sertab Erener, Jehan Babur gibi müziğin güçlü isimleriyle gerçekleştirdiği vokal performansları kadar uzun yıllardır gerçekleştirdiği vapur ve sokak konserleriyle de dikkat çeken Evrencan Gündüz arkadaşlarıyla İzmir Karşıyaka'da sokağın müziğine eşlik ettikleri kendine has bir konser gerçekleştirdiler. Evrencan Gündüz ve Arkadaşları ile Kendine Has Konserler kapsamında İzmirlilerle buluşan grubun söylediği yerli ve yabancı şarkıların başarılı coverları tüm müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Konser aynı zamanda kendine has bir müzikal etkinliğe de imza atmış oldu.

Cem Karaca'dan The Beatles'a efsane şarkılar

Evrencan Gündüz Quartet repertuarında yer alan ve kuşaklar boyu eskimeyen birbirinden efsane birçok şarkı, kendine has konser boyunca hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Cem Karaca'nın 'Bu son olsun 'undan Joe Cocker'ın 'Unchain My Heart'ına kadar; The Beatles, BB King ve Özdemir Erdoğan gibi müziğin unutulmaz birçok ismin en sevilen şarkıları da kendine has konserin canlı çalınıp söylenen şarkıları arasında yer aldı. Vokal ve gitarda Evrencan Gündüz, bas gitarda Salih Yeniev, Saksafonda Ed Pithey ve perküsyonda Cem Yiğit'in yer aldığı Evrencan Gündüz Quartet, kendine has sokak konserleriyle müzikseverleri sokağın müziğiyle buluşturmaya devam edecek.