Evrencan Gündüz
Evrencan Gündüz, 26 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...Detaylar : İl : Ankaraİlce : ÇankayaMekan : IF Performance HallMekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık MahallesiBaşlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00Bitiş Saati : 26.04.
Evrencan Gündüz, 26 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : IF Performance Hall
Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi
Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Evrencan Gündüz
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io