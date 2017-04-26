Evrencan Gündüz

Evrencan Gündüz, 26 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...Detaylar : İl : Ankaraİlce : ÇankayaMekan : IF Performance HallMekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık MahallesiBaşlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00Bitiş Saati : 26.04.

Evrencan Gündüz

Evrencan Gündüz, 26 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : IF Performance Hall

Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Evrencan Gündüz

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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