İZMİR'de meydana gelen terör saldırısında Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz de yaralandı. Karagöz'ü şarapnelin isabet ettiği evrak çantası korudu.



Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz, dün bombalı aracın patladığı sırada olay yerinden geçiyordu. Araçtan kopan şarapnel parçası Karagöz'ün elinde tuttuğu evrak çantasına çarptı. Buradaki evrak ve kitapları delerek karın bölgesine saplandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Karagöz'ün ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



- İzmir