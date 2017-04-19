Evlilikten Dili Yanan Bade İşçil: Evlilikle İlgili Büyük Konuşmam

Daha önce yaşadığı evlilikten pek çok kötü hatıra biriktiren oyuncu Bade İşçil, "Evlilikle ilgili büyük konuşmayacağım. Zamanında 'evlenmem' dedim pat diye evlendim" diyerek diyerek büyük konuşmanın ne kadar pişmanlık getirdiğini anlattı.

EVLİLİKTEN DİLİ YANSA DA "EVLENMEM" DİYE BÜYÜK KONUŞMUYOR

Malkoç Sualp'ten olaylı bir şekilde boşanan Bade İşçil, evlilikle ilgili açıklamalar yaptı. Tekrar nikah masasına oturmakla ilgili büyük konuşmayacağını söyleyen oyuncu, "Bu işler belli olmaz. 'Evlenmeyeceğim' dedim, pat diye nikah masasına oturdum. Şu an tek aşkım oğlum. Sabah onun için kalkıp yemek hazırlıyorum, giydiriyorum" dedi.



"DELİYİ CANLANDIRABİLİRİM"

Ekranda olmak için Azur'un büyümesini beklediğini anlatan İşçil, "Çocuktan vakit ayıramıyorum ama seneye okula başlayacak. O zaman daha rahat olacağım. Sıradan bir rol yerine, iniş çıkışları olan bir karakteri oynayabilirim. Mesela bir deliyi canlandırabilirim. Yeni sezonda sette olmak istiyorum" şeklinde konuştu.