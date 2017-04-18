Evlilik Yaşı İlerledikçe Tüp Bebeğe Talep Artıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, evlilik yaşı ilerledikçe tüp bebeğe olan talebin de arttığını söyledi.



Uludağ, yaptığı açıklamada, normal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin tüp bebeğe olan talebini değerlendirdi.



Tüp bebekte başarı oranının birçok faktöre bağlı olduğunu belirten ve kadının yaşının en önemli faktörler biri olduğunu kaydeden Uludağ, yaşın ilerlemesiyle yumurtalıklardaki yumurta sayısının ve kalitesinin azaldığını, bu nedenle tüp bebek tedavisinde başarı şansının da azaldığını ifade etti.



Uygun şartlarda tüp bebek başarı şansının yüzde 50 civarında olduğunu aktaran Uludağ, şöyle konuştu:



"Kısırlık, çiftlerin evliliklerinden bir yıl sonrasında gebelik elde edilmemesi olarak tanımlanır. Kısırlık çiftlerin yaklaşık yüzde 15'ini etkileyen bir problemdir. Günümüzde özellikle kadınların sosyo-kültür hayattaki etkilerinin artması, iş hayatında aktif rol oynamaya başlamaları, evlenme yaşlarının ertelenmesi ya da evlenseler bile kariyer nedeniyle çocuk sahibi olma yaşının ertelenmesinden dolayı tüp bebek tedavisi başvurularında artış görmekteyiz. Bunun sebebi de yaşla birlikte kadınlardaki yumurtalıklarda bulunan yumurta sayısının ve kalitesinin de azalmasıdır. Yani evlilik yaşı arttıkça tüp bebeğe olan talep de artıyor."



Aşılama tedavisinde başarı oranının tüp bebek tedavisine göre daha düşük olduğunun altını çizen Uludağ, şunları kaydetti:



"Aşılama uygulaması tüp bebek tedavisine göre daha ucuz ve daha kolay bir tedavi. Ancak başarı oranı biraz daha az. Başarı oranı tüp bebekte yüzde 50 iken aşılama yönteminde yüzde 15'i geçmez. Diğer taraftan aşılama tedavisinde başarısız olduğumuz hastalarda ya da bazı özel nedenlerden dolayı direk tüp bebek gereken hastalarda tüp bebek tedavisini zaten önermekteyiz. Özellikle erkek faktörde sperm sayısı hareketinin az olduğu veya hiç olmadığı hastalarda direk tüp bebek uygulaması yapılmaktadır. Yine ileri yaşta olan veya yumurta sayısı azalmış kadınlarda direk tüp bebek tedavisi gerektiği gibi her iki tüpü tıkalı veya tüpü olmayan kadınlarda da tüp bebek tedavisi uygulanır. Tüp bebek tedavisinde üst bir sınır yok. Hastanın maddi ve manevi olanakları el verdiği sürece denenebilir."



"Kemoterapiden önce yumurtaları dondurup saklama şansımız var"



2016 yılında çıkan yasaya göre artık yumurtalık rezervinde azalma olmuş, ailesinde erken menopoz hikayesi olan ve yaşayan çocuğu olmayan kişilerin yumurtalarının da dondurulabileceğini söyleyen Uludağ, yumurta veya spermleri bazı şartlarda dondurup saklama şanslarının olduğunu ifade etti.



Tüp bebek tedavisi sonrası, transferden geriye kalan embriyolar eğer iyi kalitede ise bunları dondurup, saklayabildiklerini anlatan Uludağ, şunları dile getirdi:



"Özellikle kanser tedavisi öncesinde yani kemoterapiye maruz kalmadan önce bu yumurtaları dondurup saklama şansımız var. Erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta ya da embriyo dondurup saklayabiliyoruz. Eskiden sadece kanser ya da ışın tedavisi görecek hastalarda sperm ve embriyo dondurulup saklanabiliyorken yeni yönetmeliğe göre azalmış yumurta rezervi olan, ailesinde erken menopoz hikayesi olan ve yaşayan çocuğu olmayan hastalarda yumurta dondurulup saklanabilecek. Birde kanser tedavisi görecek kadınlarda erkeklerden farklı olarak yumurtanın saklanması uzun zaman alıyor. Hastalar kemoterapi öncesi bize yönlendirilirse bu hastaların uygulamalarına daha erken başlayabilir ve olumlu sonuç alabiliriz."