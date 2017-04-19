Evlilik Vaadiyle Dolandırıldı

Erzurum'da yaşayan 65 yaşındaki bir kişi, evlenmek için tanıştığı Suriyeli kadın ve aracı tarafından 25 bin TL dolandırıldı.



Olay, Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Hasan A., evlenmek amacıyla gittiği Kilis'te Mustafa isimli bir şahısla tanıştı. Mustafa isimli şahıs da 30 yaşındaki Ayşe Fatma isimli Suriye uyruklu bir kadını Hasan A. ile tanıştırdı. Görüşmeden sonra kadını beğenen Hasan A., aracı olan şahsa 10 bin TL ödeyerek kadınla birlikte Erzurum'a geldi. 4 gün boyunca Kilis'ten getirdiği kadınla yaşayan Hasan A.'nın aracı olarak tanıştığı Mustafa isimli şahıs da Erzurum'a geldi. Şahsın misafir olarak geldiği ertesi gün üçlü birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı yaptıktan sonra uyuyakalan Hasan A., uyandığında Suriyeli kadın ve aracı şahsın evde olmadığını fark etti. Kısa bir süre sonra evinde bulunan 15 bin 900 TL değerindeki 1 adet 80 gram bilezik, 1 adet altın küpe, 1 adet altın zincir ve 1 adet yüzüğün olmadığını fark eden Hasan A. dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.



İfadesinde Suriye uyruklu kadınla 4 gün boyunca karı koca gibi yaşadıklarını söyleyen Hasan A., evlenme vaadiyle kendisini kandıran şahısların yakalanması için yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM