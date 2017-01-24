Afyonkarahisar'da evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, K.K, N. adlı kadınla evlenmek üzere anlaştı.
N'ye İzmir'de 20 bin lira başlık parası veren K.K. daha sonra Afyonkarahisar'a geldiklerinde ise 8 bin 400 lira değerinde ziynet eşyası aldı.
N. ve beraberindeki 2 kişi, ziynet eşyalarını yanlarına alarak ticari taksiyle kaçtı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu plakası belirlenen ticari taksi Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde durduruldu.
Yakalanan üç kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
Afyonkarahisar'da evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'da evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.