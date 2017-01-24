Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Afyonkarahisar'da evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, K.K, N. adlı kadınla evlenmek üzere anlaştı.



N'ye İzmir'de 20 bin lira başlık parası veren K.K. daha sonra Afyonkarahisar'a geldiklerinde ise 8 bin 400 lira değerinde ziynet eşyası aldı.



N. ve beraberindeki 2 kişi, ziynet eşyalarını yanlarına alarak ticari taksiyle kaçtı.



Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu plakası belirlenen ticari taksi Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde durduruldu.



Yakalanan üç kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.