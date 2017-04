Evlilik Terapistiyle Aşk Yaşayan İş Adamının Eşine Şok Telefon: Sevgilimi Kocanız İle Bastım

Eşiyle kötü giden evliliğini kurtarmak için ünlü psikolog Yasemin M.K.'dan destek alan B.E., sırlarını deşifre olunca soluğu savcılıkta aldı.

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre, iş adamı M.E ile eşi B.E evliliklerinde yaşadıkları sorunların çözümü için geçen yıl psikolog Yasemin M.K.'dan evlilik terapisi almaya başladı.

KOCASININ PSİKOLOGLA AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Yasemin M.K.'ya önce M.E. gitti. Daha sonra eşler evlilik terapisi seanslarına devam etti. Terapilerin sürdüğü sırada B.E.'nin kocası M.E. evi terk etti. Kısa süre sonra kendini Sinan Ü. olarak tanıtan biri B.E'yi arayarak "Maslak'ta evinizin önündeyim. Sevgilimi kocanız M.E. ile bastım. Sevgilim aile terapisi Yasemin M.K." dedi. Sinan Ü., psikoloğun çifti ayırmak istediğini anlattı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Bunun üzerine savcılığa şikayet dilekçesi veren B.E., whatsapp mesajlarını delil olarak gösterdi. Tanımadığı kişiden gelen arama ve mesajlardan sonra psikolojisinin bozulduğunu eve kapandığını anlatan B.E. psikoloğun cezalandırılmasını istedi.