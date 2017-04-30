Evlilik Programlarının Yasaklanması Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi
Yeni yayınlanan KHK ile evlilik programları yasaklandı. Sosyal medyadan evlilik programlarının yasaklanmasıyla ilgili yapılan paylaşımlar yüzleri güldürdü.
Yeni kanun hükmünde kararname ile Türk televizyonlarında bir devir resmen sona erdi. Evlilik programları yasaklandı.
Uzun süredir kamuoyundan yasaklanmaları yönünde yoğun talep gelen evlilik programlarının yasaklanmasının ardından Twitter'da yüz güldüren paylaşımlar yapıldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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