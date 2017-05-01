Evlilik Programlarının Kaldırılmasına Rağmen 'Kısmetse Olur' Devam Edecek

Son çıkan KHK ile evlilik programlarının kaldırılmasına karar verilmişti. Bu programlardan 'Kısmetse Olur' cephesinden de önce kaldırılacak dendi daha sonra yapımcı programa devam edilecek diye Instaghram hesabından açıklama yaptı.

ÖNCE KALDIRILACAK DENDİ, SONRA DEVAM KARARI DUYURULDU

Skandalların eksik olmadığı ve bu nedenle ağır para cezalarıyla, cezalandırılan Kanal D'nin evlilik programı Kısmetse Olur KHK nedeniyle yayından kaldırılacak denmişti. Ancak karar değişti. Programın yapımcısı Caner Erdem, Instagram'dan salı günü final bölümünün ardından, programın devam edeceğini duyurdu.

İşte 'Kısmetse Olur' yapımcısının o paylaşımı:

