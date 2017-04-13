Evlilik Okuluna Kayıtlar Başladı

Bu amaçla Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından aile kurumunun güçlendirilmesi, sağlıklı ve mutlu evliliklerle bilinçli bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla "Evlilik Okulu" eğitim programları düzenlenecek.

Evlilik Okulunda, evli çiftlere ve evlilik hazırlığı yapan bireylere, kendilerini tanımaları sürecinden başlayarak, evlilik hayatı boyunca karşılaşacakları her durum ve koşula ilişkin farkındalık kazandırılması ve eşler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Evlilik Okulu programına katılmak isteyen bay ve bayanların 8 Mayıs 2017 tarihine kadar mesai saatleri içinde (0-424-2385059) nolu telefonla irtibata geçmeleri ve İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO:19, Dumlupınar Ortaokulu karşısında bulunan Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

