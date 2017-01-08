Evlilik Okulu"Nun Yeni Mezunlarına Sertifika

Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Evlilik Okulu"nun yeni eğitimlerine katılan 80 çift, sertifikalarını aldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projede amacın mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak olduğu vurgulandı.



Şahinbey Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ve kursiyerler katıldı.



Törende Çeled Uşaklar Tiyatrosunca evlilik içi iletişimi anlatan bir skeç sahnelendi.



Tahmazoğlu, konuşmasında, 7,5 yıldır yürüttükleri projeyi önemsediğini belirtti.



Ömürlerin çabuk geçtiğini kaydeden Tahmazoğlu, "Bu nedenle kimsenin kimseyi üzdüğüne, kırdığına değmiyor. Biz de bu projemizle işin doğru tarafını öğreteceğiz. İnsanların evlilik hayatında mutlu olmalarını sağlayabilirsek bu bizim için bir mutluluk olur."ifadelerini kullandı.



Tahmazoğlu, projeden bugüne kadar 8 bin 290 çiftin faydalandığını belirtti.



Müftü İmamoğlu da insanların eşine ve çocuklarına mutlaka zaman ayırması gerektiğini vurguladı.