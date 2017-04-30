Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Ailemi Seviyorum" projesi kapsamında düzenlediği Evlilik Okulu'nda 32. dönem başladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılında hayata geçirerek Türkiye'ye örnek olan "Ailemi Seviyorum" projesi kapsamında düzenlediği Evlilik Okulu'nda 32. dönem başladı. Aileye bağlı iletişim problemlerinin azaltılması, nitelikli ve mutlu evliliklerin kurulması, faydalı ve sağlıklı bireylerin yetişebilmesi hedefiyle hizmet veren Evlilik Okulu'nun 32. dönem ilk dersine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Eğitim anlamında Büyükşehir Belediyesinin başarılı ve örnek çalışmalar yaptığını kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, "Evlilik öncesi, evlilik anı ve evlilik sonrasında geçen bu uzun süreç içerisinde karşılaşacağınız her türlü olumlu ve olumsuz konular sizlere uzmanımız tarafından anlatılacak" dedi.



Sürekliliği olan bir kurs



Evlilik Okulu'nun sürekliliği olan bir kurs olduğunu bunun dışında Hamilelik Okulu kursları da verdiklerini kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, "16 gün sürecek eğitimlerde anlatılacak konular evliliğinize büyük katkılar sağlayacak. Evliliklerinizin hayırlı, uzun ve mutlu olmasını temenni ediyoruz."



Konuşmanın ardından Psikolog Gülay Korkut tarafından kursiyerlere ilk ders verildi. - DENİZLİ