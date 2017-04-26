Evlilik Okulu 8 Mayıs'ta Başlıyor

Dopdolu içeriğiyle katılımcılara önemli katkılar sağlayacak olan ücretsiz eğitimlere, evli çiftlerin yanı sıra evlenme hazırlığı yapan gençler de katılabilecek. Programa katılmak isteyenlerin 8 Mayıs Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Elazığ Belediyesi, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi çatısı altında da sosyal yaşamım en önemli müessesesi olan ailenin güçlendirilmesine yönelik eğitsel içerikli seminer ve kurslarla, danışmanlık hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından alanlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek iki haftalık 'Evlilik Okulu'nda, haftada dört gün, evli çiftlere ve evlilik hazırlığı yapan bireylere, kendilerini tanımaları sürecinden başlayarak, evlilik hayatı boyunca karşılaşacakları her durum ve koşula ilişkin farkındalık kazandırılması ve eşler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Kayıtlarda sona yaklaşılan Evlilik Okulu programına katılmak isteyen bay ve bayanların 8 Mayıs 2017 tarihine kadar mesai saatleri içinde (0-424-2385059) nolu telefonla irtibata geçmeleri ve İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO:19, Dumlupınar Ortaokulu karşısında bulunan Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

