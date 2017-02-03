Evlilik Hazırlıkları Fuarı" İstanbul'da Başladı

Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, "2017'de mütevazi bir ev kurma ve düğün maliyeti 60 bin liradan başlayan rakamlara ulaşıyor. Düğün mekanı seçimi ve davetli sayısına göre bu rakam 200 bin lira ve üzerine kadar çıkabiliyor." dedi.
Patika Fuarcılık tarafından düzenlenen "Evlilik Hazırlıkları Fuarı"nın 15'incisi bugün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında kapılarını açtı. Üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda, evlilik hazırlığında olan ya da yeni ev kuracak çiftler tüm ihtiyaçlarına uygun seçenekleri bulabilecek.
AA muhabirine bilgi veren Cılga, Türkiye'de yılda 600 binden fazla kişinin evlendiğini ve bu sayının yüzde 20'sinin İstanbul'da oturan çiftlerden oluştuğunu belirterek, evlilik oranlarında önceki yıllara göre yükseliş bulunduğunu söyledi.
Bu yılki fuarda 150 katılımcı firmanın 8 bin metrekarelik alanda stant açtığını bildiren Cılga, 3 gün boyunca 50 bini aşkın kişinin ziyaret etmesini bekledikleri fuarda her ihtiyaca yönelik talebin karşılanabileceğini anlattı.
Cılga, ekonomik koşullara rağmen evlilik oranlarının hız kesmeden arttığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Evlenecek çiftlerin ihtiyaçları hesaba katıldığında, 2017'de mütevazi bir ev kurma ve düğün maliyeti 60 bin liradan başlayan rakamlara ulaşıyor. Düğün mekanı seçimi ve davetli sayısına göre bu rakam 200 bin lira ve üzerine kadar çıkabiliyor. Çiftler, bütçelerine en uygun ev eşyaları ve düğün ile ilgili hazırlıkları yaparken alternatifleri görmek için aylarca süren bir çabanın içine giriyor.
Fuarda İstanbul ve çevre illerdeki evlenecek çiftler için arayıp da bulunmayacak imkanlar sunuyoruz. Fuar kapsamında gelin ve damat adayları, firmaların sergilediği ürünleri bire bir görme, indirimlerden ve kampanyalardan faydalanma imkanı buluyor. Çiftler, özel tasarım gelinliklerden, kişiye özel davetiyeye, Roma'da düğün hizmetinden, ev dekorasyonuna kadar pek çok ürüne, firmaya ve markaya ulaşabiliyor. Fuar, evlilik sektörüne 2 milyar dolara yakın bir hacim yaratıyor."
-"Roma'da evlenmek isteyenler için özel organizasyon"
Fuar kapsamında değişik tasarımda gelinlik ve damatlıkların yanı sıra düğüne özel sunulan konseptler bulunuyor. Organizasyon firmalarından ev dekorasyon firmalarına, balayı firmalarından beyaz eşya firmalarına kadar çok sayıda standın yer aldığı fuarda katılımcılar mücevher ve takı ihtiyaçlarına da yanıt bulabiliyor.
Fuarda yer alan firmalarla katılımcılar davetiyesini kendisi tasarlayabiliyor, nikah şekerini alışılanın dışına çıkarak kendine özel hazırlatabiliyor, gelin ayakkabısına kendi isteklerini yansıtabiliyor. Fuarda gelin ve damatların hayallerini gerçekleştirebilmek için her türlü seçenek sunulurken, Roma'da evlenmek isteyen çiftler için bütün hazırlıkları onlar adına yürüten organizasyon şirketleri de bulunuyor.
Evlilik fuarında gelinlik başta olmak üzere, gelin çiçeğinden doğal nikah davetiyesine, balayı mekanından düğün yemeği tercihlerine, salon süslemesinden Uzakdoğu, Maldivler ve safari gezisine, istenilen güne nikah tarihi bulma özelliği olan firmadan indirimli mücevherlere kadar her detay ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
-Fuar kapsamında Nuri Alço da podyuma çıkacak
Verilen bilgiye göre yıllık 12 milyar dolarlık hacme ulaşan evlilik sektörüne fuarın katkısı 2 milyar dolar seviyelerinde. Bugün açılış defilesinin baş mankeni olarak Özge Ulusoy'un podyum açılışını yapacağı fuarda 3 gün boyunca Gizem Özdilli, Simge Tertemiz, Irmak Atuk, Tuğba Özay, Şenay Akay ve Şebnem Schaefer gibi isimler yer alacak.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek damatlık defilesinde Açelya Elmas, Murat Başaran, Nuri Alço, Emre Kızılırmak, Hamdi Alkan, Faik Öztürk, Ahmet Çevik, Gurur Aydoğan, Serkan Tan, Nida Şan, Furkan Palalı, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur da podyuma çıkacak.
Evlilik Hazırlıkları Fuarı" İstanbul'da Başladı
Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, "2017'de mütevazi bir ev kurma ve düğün maliyeti 60 bin liradan başlayan rakamlara ulaşıyor.
Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, "2017'de mütevazi bir ev kurma ve düğün maliyeti 60 bin liradan başlayan rakamlara ulaşıyor. Düğün mekanı seçimi ve davetli sayısına göre bu rakam 200 bin lira ve üzerine kadar çıkabiliyor." dedi.
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