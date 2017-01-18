Evliliğin Maliyeti Yükseliyor, Sayısı Düşmüyor!

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 3-5 Şubat tarihlerinde 15. Kez İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenleniyor. Türkiye'de yılda 6 yüz binden fazla kişinin evlendiği ve bu sayının yüzde 20'sini İstanbul'da evlenen çiftlerin oluşturduğu veriler arasında.

Her yıl 50 binden fazla çiftin ziyaret ettiği fuar, evlilik hazırlığı ile ilgili istatistiki verileri de sağlıyor. Yaşanan ekonomik koşullara rağmen evlilik oranlarına bakıldığında önceki yıllara kıyasla yükseliş olduğu görülüyor.

Evlilik oranları hız kesmezken, evlenecek çiftlerin ihtiyaçları hesaba katıldığında, mütevazi bir ev kurma ve düğün maliyeti 60 bin TL'den başlayan rakamlara ulaşıyor. Düğün mekanı seçimi ve davetli sayısına göre bu rakam 2 yüz bin TL ve üzerine kadar çıkabiliyor. Çiftler, bütçelerine en uygun ev eşyaları ve düğün ile ilgili hazırlıkları yaparken alternatifleri görmek için aylarca süren bir çabanın içine giriyorlar.

Yıllık 12 milyar dolarlık hacme ulaşan evlilik sektörüne fuarın katkısı ise 2 milyar dolara yakın. Evlilik Hazırlıkları Fuarı, her yıl artan ziyaretçi kapasitesiyle sektördeki firmaları tüketici ile buluştururken aynı zamanda çiftler için de özel imkanlar sunuyor. 8 bin 5 yüz metrekare alanda 130 firmanın katılımıyla açılacak olan fuarı düzenleyen Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, "Geleneksel kimi istekler devam etse de gelin adayları, internet sayesinde dünyada trend olan hemen her şeyi görüp takip ediyorlar. 15 yıldır Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nı düzenleyen bir firma olarak biz de yeni nesil çiftlerin bu isteklerine yanıt verebilecek, dünya trendlerine entegre olabilmiş firmalar ve markalarla bu yıl daha da farklı bir fuar düzenlemek için çalışıyoruz" diye konuştu.