Evlerinde İpek Böceği Yetiştirerek 6 Bin Lira Kazanacaklar

Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar

Kahramanmaraş'ta ev hanımları, Kozabirlik'ten ücretsiz aldıkları 340 bin adet ipek böceğini ev ortamında 40 gün boyunca yetiştirip 120 kilogram koza elde ederek, 6 bin TL civarında gelir sağlayacak



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ev hanımları, ipek böceği yetiştiriciliği için kolları sıvadı. Kadınlar, Kozabirlik'ten ücretsiz aldıkları 340 bin adet ipek böceği tırtılını ev ortamında 40 gün boyunca yetiştirip 120 kilogram koza elde ederek, 6 bin TL civarında gelir sağlayacak.

Kozabirlik Kooperatif Müdürü Hasan Ali Arar, ipek böceklerinin teslimi sırasında yaptığı konuşmada, üreticilere tohumu ücretsiz verdiklerini belirterek, "Üreticinin herhangi bir masrafı yok. Tek masrafı dut yaprağıdır. Bir kutudan 40 kilogram koza elde ediliyor. 80 metrekarelik bir oda yeterli. 3 kutu ipek böceğine bakarak, 120 kilogram koza elde ederek, 6 bin TL civarında gelir elde edebilir" dedi.

İpek böceklerine evlerini kiraya verdiklerini söyleyen ev hanımlarından Hatice Bozkaya, "Tırtıldan kelebeğe ipek böceğinin öyküsüyle yola çıktık. İpek böceklerinin kozaya dönüşmesi ve ayrı ayrı beslenme yaşları bizleri çok etkiledi. Evimizde masrafsız, maliyetsiz olarak, bu işi yapabilecek olmamız bizi çok etkiledi. Sadece dut yapraklarıyla beslenen ipek böceklerini evimizde rahatlıkla büyütebileceğiz. Evimizi 45 günlüğüne ipek böceklerine kiraya verdik diyebiliriz. Zirai ilaçlamalar konusunda belediyemizden destek bekliyoruz. Oda olursa bu işi büyütmeyi düşünüyoruz. Kahramanmaraş'ı da ipek böcekçiliği yetiştiriciliği sınıfına katmak istiyoruz" dedi.

İpek böceği yetiştiriciliğinin maddi manevi kazanımlarının olduğuna dikkat çeken ev hanımı Gonca Yılıdır ise, "Biz çok heyecanlıyız aslında. Böyle bir projeye cesaret edeceğimiz hiç aklımıza gelmemişti ama başarabileceğimize inanıyoruz. Hem maddi hem manevi anlamda çok şey kazanacağız. Böceklerin bütün gelişme sürecini yakından takip edeceğiz, evimizde konuk edeceğiz. Tüm ev hanımlarına tavsiye ederim" diye konuştu.

"Ev ekonomisine büyük katkı sağlayacak"

Sadece dut yaprağı ile beslenen 20 bin ipek böceğinin iyi bakıldığında 40 günde, 40 kilogram koza üretebildiğini söyleyen proje öncüsü Kadriye Kaygaç, "Ev hanımı olup da ek gelir düşünen veya ipek böceğinin hayatını merak eden herkesi ipek böceği yetiştirmesini tavsiye ederim. İnternet üzerinden Koza Birliğe ulaşabilirler. İpek böceğinin hayatı 40 gün. Dünyanın en değerli kumaşı olan ipeğin hammaddesini üretiyorlar. Ördükleri kozaların mukavemet açısından çelikten dört kat daha kuvvetlidir. Çocuklarınızla, ailenizle yapabileceğiniz çok güzel bir iştir. Kahramanmaraş iklim olarak, dut ağacının fazlalığından olsun bu iş için mükemmel bir şehir. 100 yıl öncesinde Kahramanmaraş'ta yapıldığı biliniyor. Geleneksel ve akademik tekniği birleştirip farklı bir yol izleyeceğiz" dedi.