Evlerinde 91 Paket Bonzai Ele Geçen 2 Kişi Tutuklandı

SAMSUN'da polisin evlerinde yaptığı aramalarda toplam 91 paket satışa hazır bonzai ile yakalanan 22 yaşındaki Ferdi Şenoğlu ve akrabası aynı yaştaki Kürşat Şenoğlu tutuklandı.



Olay dün İlkadım İlçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada, akraba olan Ferdi ve Kürşat Şenoğlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyip takibe başladı. Yapılan takip sırasında polis şüphelilerin uyuşturucu sattığını tespit ettiği 4 kişiyi yakalayarak ifadelerini aldı. Bu 4 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



İfadelerin ardından şüphelilerin aynı apartmandaki evlerine baskın düzenleyen polis, her iki evde yaptığı aramada satışa hazır 91 paket bonzai ele geçirdi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 24 yaşındaki Recep A. da gözaltına alındı.



Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ferdi ve Kürşat Şenoğlu tutuklanırken, Recep A. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbet bırakıldı.



- Samsun