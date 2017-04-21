Evlerin Su Saatini Çaldı

Samsun'da 2 ayrı evin su saatini yerinden söküp çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı evin su saati yerinden sökülerek çalındı. Ev sahipleri olayı polise haber verdi. Polis yaptığı araştırma sonucu su saatlerini 22 yaşındaki İ.G.'nin çaldığını tespit etti. İ.G., polis tarafından yakalanarak İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN