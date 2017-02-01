Evlerin Pencerelerini Çalan Şebekeye Darbe

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, evlerin PVC pencerelerini çalarak hurdacılara satan şebeke çökertildi.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlerden çaldıkları PVC malzemelerini hurdacılara satan bir şebeke takibe alındı. Alınan malzemelerin hurdacılara satılmasının ardından emniyet güçleri hurdacıya operasyon yaptı. Çalınan malzemelerin yanı sıra ruhsatsız 2 adet tabanca ve 51 adet mermi ele geçirildi. T.K, Ş.K ve V.K hırsızlık suçundan, Ç.S. ise çalıntı malzemeleri satma suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



1774 sayılı yasa ile düzenlenen günü birlik mesken kiralama konusunda da açıklamalarda bulunan Emniyet yetkilileri, 22 Ocak tarihi itibariyle geçici konaklama yapılan meskenlere de bundan sonra oteller gibi beyanname mecburiyeti getirildiğini ifade etti. Kira kontratı ile kiralanan meskenler dışında kalan kısa süreli geçici konaklama yapılan meskenler beyanda bulunmadıkları takdirde cezalandırılacak.



Ayrıca yapılacak cemiyetlerin 48 saat önce mülki amirliklere bildirilmesi konusunda da ikazda bulunan emniyet yetkilileri, beyanların düğün sahibi tarafından yapılması gerektiğini açıkladı. - BALIKESİR