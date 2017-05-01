Evleri Yıkılan Aile Yardım Bekliyor

Bismil ilçesinde evleri yıkıldığı için 3 kız çocuğuyla kirada oturan sara hastası Çiğdem Bilen hayırseverlerin yardımını bekliyor.



Eşini 12 yıl öne trafik kazasında kaybeden Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce bir hayırseverin kendilerine verdiği evlerinin yıkıldığını ve 3 çocuğuyla zor şartlarda kirada oturduklarını söyledi.



Kiraladıkları evin de oturulamaz durumda olduğunu ve iyi bir ev kiralayacak kadar gelirlerinin olmadığını dile getiren Bilen, "Mersin'den Bismil ilçesine geldik ve merkeze 15 kilometre mesafede olan Teme Mahallesine. Bir hayırseverin bize verdiği eve yerleştik. Ben çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım. Evimiz geçen gün yıkıldı. Biz kiralık eve girdik. Bu evde yıkılmak üzere. Başımızı sokacak bir evimiz olsun istiyoruz." diyerek, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.



Evin en büyük çocuğu lise öğrencisi olan Halime Bilen (16) de, babasını 12 yıl önce trafik kazasında kaybettiğini ve kazadan dolayı herhangi bir tazminat alamadıklarını belirtti.



Dedesinden annesine kalan sigorta maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını aktaran Halime Bilen, "Sara hastası olan annem çalışamıyor, unutkanlık var. Ondan belirli bir aile düzenimiz yok. Okulda bazen maddi durumdan dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Kafamızın üzerinde bir çatı olmasını istiyorum başkada bir şey istemiyorum." diye konuştu.



Bilen ailesinin komşuları Metin Bal da ailenin çok mağdur olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Çiğdem hanım komşumuz. Sara hastası olduğu için hiçbir işe giremiyor. Çocuklarını okula gönderdiği zaman bazen yarı çıplak ayakla onları okula gönderiyor. Ondan dolayı bazen komşularımız tarafından onlara yardım yapılıyor. Yetkililere seslenerek bu aileye sahip çıkılmasını istiyorum. ya bir ev kiralasınlar ya da onlara bir ev kiralasınlar. Yetkililerden ve sivil toplum kuruluşlarından bunu talep ediyoruz, umut ediyoruz."