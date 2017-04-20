Evleri uyuşturucu serasına çeviren zehir tacirlerine darbe

3 ilde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı



BURDUR - Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bucak ilçesine bağlı Kızılseki Köyünde imal ve ticareti yapılan uyuşturucu maddelerine yönelik Burdur, Isparta ve Antalya illerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 15 kişi yakalandı.

3 ildeki 13 adreste 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesi Kızılseki Köyünde imal edilen ve ticareti yapılan uyuşturucu maddelere yönelik Bucak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, istihbari çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı ve yasadışı madde imal ettiği tespit edilen 15 şüpheli takibe alındı. Jandarma istihbaratın çalışmalarını tamamlamasının ardından 13 özel jandarma ekibi, bugün Burdur, Isparta ve Antalya illerinde 13 adreste, uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlenerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çok sayıda yasadışı madde ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin eşzamanlı düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde arama köpeği, 13 adreste, bahçe, ev ve eklentilerde saklanmış uyuşturucu maddeleri buldu. 13 adreste yapılan aramada, 18 kilo 545 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 60 adet uyuşturucu hap, 200 kök kenevir bitkisi, 20 kök kenevir tohumu, 22 adet cep telefonu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 adet hassas terazi, 3 adet metal sikke, 1 adet bonzai, 3 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla yakalanan 15 şüphelinin, işlemleri devam ediyor.

Müstakil evi seraya çevirmiş

Burdur Jandarmasının 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda Antalya ilindeki bir adres dikkat çekti. Yasadışı üretim yaparken dikkat çekmek istemeyen 2 şüpheli, üretim yaptıkları müstakil evin odalarını seraya çevirdi. Uyuşturucu maddelerin büyümesini sağlayan düzenekleri kuran 2 şüpheli operasyonda yakalanırken, seraya çevrilen odalardan yaklaşık 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.