Evleri Çöken Aileye Devlet Yardımı

İslahiye'de dört gün önce etkili olan sağanak nedeniyle kerpiç evinin duvarı çöken aileye Kaymakam Ramazan Yıldırım sahip çıktı.





İlçeye bağlı Arfalı Mahallesi'nde yaşayan Kemal Daşkıran'a (74) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı, 4 gün önce sağanak yağış nedeniyle yıkıldı.



Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından komşularının evine sığınan Daşkıran ailesine İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım yardım etti.



Kaymakam Yıldırım beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanıkla, Daşkıran ailesini müstakil bir eve taşıtarak evin kirasını ve genel ihtiyaçlarını karşıladı.





Kaymakamlık tarafından hasar gören evin onarılacağı belirtildi.