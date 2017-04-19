Evlerde 1+0 Daire Yasağı Tepkisi

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, ekonomik sebepler nedeniyle küçük dairelerin tercih edilmeye başladığını söyledi.



ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı ile ilgili açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı'ndaki bazı maddelerde değişiklik yapılacağını belirten Karataş, "En küçük dairenin içinde minimum 12 metrekare 1 oturma odası, 9 metrekare 1 yatak odası, 3.30 metrekare 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 3 metrekare 1 banyo veya yıkanma yeri, 1.20 metrekare 1 tuvalet olmak üzere 28.50 metrekare büyüklüğünde daireler yapılabilecek" dedi.



"Küçük daireler tercih ediliyor"



Türkiye'deki konut sektörünün hayatın dinamiklerine ayak uydurduğunu hatırlatan Deniz Karataş, "Türkiye, büyüyen, genç ve kentli nüfusun hızlı arttığı, dinamik bir ülkedir. Bu yapısal özelliği konut ihtiyacını artırmış, buna paralel olarak da konut sektörü hızla gelişmiştir. Çekirdek ailenin bağlarını koparması ve aileyle birlikte yaşama geleneğinin etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte, ekonomik sebeplere de bağlı olarak küçük daireler tercih edilmeye başlandı. Yatırımcının ihtiyacını gören proje ve gayrimenkul üreticileri de hedefe yönelik hizmet vermeye başladı. Son dönemde hayata geçirilen projelerin hemen hepsinde 1+1, küçük daireler, "Az olsun, küçük olsun ama benim olsun mantığı ile" kaçınılmaz olarak mevcut. Türkiye'de büyük şehirlerde başlayan 1+1 ve stüdyo daire kullanımı, sanayi ve ticaretin gelişmesiyle doğru orantılı olarak diğer şehirlerde de giderek artıyor. Yine hayatımıza yeni bir konsept olarak giren, eskilerin pek hoşlanmadığı ama yeni neslin çok sevdiği, oturma, yatırım ve daha çok turizm amaçlı kullanılan stüdyo 1+0 daireler de talep neticesinde bir dönem özellikle yabancı uyruklu kişilere satılmak üzere yasaklanmadan yapılıyordu" diye konuştu.



"Küçük ölçekli birikime sahip olanlar sıklıkla 1+0 daireleri tercih ediyor"



ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş sözlerini şöyle tamamladı: "Stüdyo 1+0 daireler özellikle gençler, tek yaşayanlar, yoğun çalışanlar, yurt dışından veya yurt içinden tatil için gelip, otellerde değil kendi evinde kalmayı arzu edenler, iş nedeniyle Türkiye'ye gelen yabancılar, yeni evli çiftler tarafından sıkça tercih ediliyor. Bunların dışında, kaplıca, termal, tatil köyü, club oteller gibi kompleks tesislerde uygun fiyatlarla, devre mülk hakkı ile daire sahibi olma imkanı da sunuyor. İyi bir yatırım aracı olan, kiraya verilen veya satışa çıkarıldığında daha çabuk alıcı bulunan özellikle şehir merkezindeki stüdyo 1+0 daireler, şehir merkezine uzak konumlanan bölgelerdeki 2+1 ve 3+1 dairelerin kira getirisine eşdeğer olabiliyor. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyip de, kredi ödeme gücü kısıtlı olanlar ya da küçük ölçekli birikime sahip olanlar sıklıkla 1+0 daireleri tercih ediyor. 1+0 dairenin üretilebilmesinin önündeki yasak kaldırılmalı. Talep var ise, arzda yasalar ile engellenmemeli, serbest piyasanın kendi dengesini kendisinin bulmasının önü açılmalı". - ANTALYA