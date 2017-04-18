Evlenmesi Beklenen Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı Ayrıldı

Birkaç ay önce haklarında evlilik kararı aldıkları yönünde haberler çıkan manken Özge Ulusoy ile iş adamı Hacı Sabancı, ilişkilerini noktaladı. Daha önce de ayrılık yaşayan ancak aylar sonra yeniden bir araya gelen çiftin bu kez kararlı olduğu konuşuluyor.

HACI SABANCI 115 BİN DOLARLIK TEKTAŞLA EVLENME TEKLİFİ ETMİŞTİ

Hacı Sabancı'nın 115 bin dolarlık tektaşla Özge Ulusoy'a evlenme teklif ettiği ve "Evet" yanıtı aldığı haberlerinin üzerinden çok zaman geçmeden ikili yolları ayırma kararı. ÜNlü çiftin bu ayrılık kararı herkesi şaşırttı.









