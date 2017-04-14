Evlenmek İsterken Dolandırıldı

Edirne'de bir kişi evlendirme vaadiyle 20 bin lira gönderdiği Bulgaristan uyruklu kadın tarafından dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine, kadın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, jandarmaya başvuran Y.S, Bulgaristan uyruklu E.S. isimli bir kadınla, kendisini evlendireceği vaadiyle telefonla görüştüğünü, bu amaçla ara ara para gönderdiğini, paraların toplamda 20 bin liraya ulaştığını iddia etti.



Dolandırıldığını anladığı gün evine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan Y.N.M'nin paraları 3 bin 500 lira karşılığında alabileceğini söylediğini beyan eden Y.S, bu kişiye para vermediğini anlattı.



Y.S'nin şikayeti üzerine, Y.N.M, ülkesine çıkış yapacağı sırada Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.