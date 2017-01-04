Evlenmek İstediği Kadını Kaçırmaya Kalktı

BARTIN'da bir kişi, iddiaya göre bir süredir arkadaşlık yaptığı kadını 2 arkadaşıyla okul önünde otomobile bindirerek kaçırmaya kalktı. 3 kişi polis tarafından yakalandı.



Olay, dün sabah saatlerinde Kırtepe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu önünde meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 3 kişi, çocuğunu okula bırakan kadının yanına gidip bir süre konuştuktan sonra zorla otomobile bindirdi. Durumu gören çevredekiler polisi arayarak ihbarda bulundu. Plakası bildirilen otomobil, Bartın-Zonguldak yolu üzerindeki Bartın Polisevi önünde polisler tarafından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Kadını kaçırma girişimleri ve yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin, uzun süre önce eşinden ayrılan ve Bartın'da ailesinin yanında yaşayan kadın ile bir süredir arkadaşlık yaptığı ve evlenmek istediği, kadının karşı çıkması üzerine de 2 arkadaşının yardımıyla kaçırmak istediği ileri sürüldü.



- Bartın