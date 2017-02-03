Evlenirken doğaya da bir armağan verin

3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı' gerçekleştiriliyor.

GELENEKSEL DAVETİYE VE NİKAH ŞEKERLERİNE ALTERNATİF

Doğaya katkı sağlamak isteyen çiftlere, davetlileri için klasik nikah şekeri yerine

TEMA Vakfı'nın tüm Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalara kaynak sağlamış oluyor. Bu kapsamda TEMA Vakfı'nın doğa eğitimleri, hukuksal ve yerel savunuculuk çalışmaları, doğal varlıkları ve biyoçeşitliliği koruma çalışmaları, kırsal kalkınma projeleri, bilimsel temelli doğa araştırmalarının hayata geçirilmesi gibi faaliyetlere destek sağlanıyor.

"SEVGİNİZ BİR AĞAÇ GİBİ KÖK SALSIN"

TEMA Vakfı; çiçekler, yapraklar, laleler, kuşlar ve orman gibi çeşitleri bulunan TEMA Nikah Ürünlerini, "Sevginiz bir ağaç gibi kök salsın" konseptiyle çiftlerin beğenisine sunuyor. TEMA Nikah Ürünleri; davetiye, nikah kartı, ahşap magnet, ahşap kitap ayracı gibi ürünlerden oluşuyor. Ürünlerde kullanılan ağaç malzemenin tamamı sürdürülebilir orman yönetim ilkelerine göre yönetilen FSC sertifikasına sahip ormanlardan geliyor. FSC sertifikasına sahip ormanlarda ekosistem bütünlüğü, ağaç varlığı ve biyolojik çeşitlilik korunuyor.