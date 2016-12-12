Evleneceksen Gel Yeni Bölüm Neden Yok? Evleneceksen Gel 12 Aralık Pazartesi Neden Yayınlanmadı?

Evleneceksen Gel'in yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Evleneceksen Gel 12 Aralık Pazartesi bölümü neden yayınlanmadı merak ediliyor. Show TV'de yayınlanan Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programı Evleneceksen Gel 12 Aralık Pazartesi yayınlanmadı. Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programı Evleneceksen Gel Beşiktaş'taki hain saldırı nedeniyle yayınlanmadı. Beşiktaş'taki hain saldırıdan sonra tüm ülkedeki yas hâli televizyon ekranlarına yansıyor. 10 Aralık Cumartesi günü meydana gelen Beşiktaş saldırısında 44 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Seda Sayan ve Uğur Arslan, Evleneceksen Gel programını bugün yayınlamama kararı aldı.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programı Evleneceksen Gel bugün yayınlanmayacak. Seda Sayan'ın asıl adı Aysel Gürsaçer'dir. 30 Aralık 1961 doğumludur. Türkiye'nin ilk haftalık kadın dergisi olan Seda Magazin'in editörüdür. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Ağustos 1978 yılında sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık'la 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncak Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır.

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

3 Ağustos 1972 doğumludur. İlkokuldan itibaren tiyatro ve sahneyle tanışmış olan Arslan, günümüzde Seda Sayan ile birlikte Star TV'de yayınlanmakta olan Evleneceksen Gel programını sunmaktadır. Babası işçi, annesi ev hanımıdır. 1978 yılında İstanbul Karagümrük Muallim Naci İlköğretim Okulu'nda başladığı öğrenimini, Orta Doğu Koleji'nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. İşe girdiği fabrikadan kısa sürede ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonrada Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığına başladı. Bir yıl sunuculuk, spikerlik eğitimini aldıktan sonra Amerika'da New York Film Akademisi'nde yönetmenlik eğitimi gördü. Temmuz 1999'da New York'da ilk kısa filmini çekmeye başladıktan bir ay sonra askerlik görevini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. Askerliğini İzmir Narlıdere'de yaptı.

Daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınan Uğur Arslan, Kanal 7'de önceleri Ramazan aylarında yayınlanan, sosyal yardım içerikli Deniz Feneri adlı TV programını sunmaya başladı. Eski sinema oyuncusu İbrahim Uğurlu ile birlikte sunduğu program kısa sürede büyük ilgi görünce 1998 yılında aynı isimde "Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlı'ğını yaptı. Bir dönem TGRT'de Yol Hikayeleri isimli programı sundu. Kendi şiirlerini seslendirdiği çeşitli albümler çıkaran Uğur Arslan, FOX kanalının evlendirme programı Su Gibi programını Songül Karlı ile birlikte sunmaya başladı ve 2013 Hazıran'ında bu program sona erdi. Yine aynı kanalda bir sonraki sezon Mucize Hayatlar isimli programı sundu.Ancak ilgi görmeyince program yayından kaldırldı. Bunun üzerine Uğur Arslan FOX TV'le olan anlaşmasını sonlandırdı. 2014 Mart'ında yeniden Kanal 7'de Uğur Arslan'la Umut Var isimli programı sunmaya başlamıştır. 2012 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan 'Benzemez Kimse Sana' adlı programda yarıştı. Şimdilerde Seda Sayan ile birlikte Star TV'de yayınlanmakta olan Evleneceksen Gel programını sunmaktadır. Seçil Arslan ile evlidir ve 2 çocuğu vardır.