Evlenecekler Için Altın Kiralama Dönemi

Batman'da kuyumcular, evlilik hazırlığı yapan ancak ekonomik durumu iyi olmayan gençler için altın kiralama dönemi başlattı.



Kuyumcular tanıdık ve altın alamayan kişilere belirli bir ücret karşılığında altın kiralıyor. Düğün günü altınlarını takan çiftler düğünden sonra tekrar kuyumcuya teslim ediyor. Batmanlı kuyumcu Mehmet Cantunç, Batman'da işsizliğin had sefada olduğunu ve evlenecek gençlerin altın alacak gücü olmadığı için düğün günü için altın kiraladıklarını belirterek, "Millet özel günleri ve düğünlerinde altın takıp fotoğraf çektirmek istiyor. Ama alım gücü olmadığı için kuyumculardan altın kiralıyorlar. Daha önce günde en az 4 kilogram altın satarken şimdi ayda ancak 4 kilogram satabiliyoruz. Bunun nedeniyse vatandaşların satın alma yerine altını kiralamayı tercih etmesidir. Özellikle FETÖ operasyonundan sonra çok kişinin işsiz kalması ve Batman'daki işsizliğin tırmanması vatandaşın alım gücünü de etkiliyor. Bundan dolayı vatandaş altın kiralama yöntemine gidiyor. Altın şu anda alıcı bulmuyor kiralama yöntemi daha mantıklı geliyor. Altın kiralamak isteyen vatandaş 300 gram almak istediğinde 30-40 bin liralık senet imzalatıyoruz. Ama kuyumcular tanımadıkları kişilere altın kiralamıyor. Kuyumcu esnafı bu kiralama işinde 500 ile bin lira arasında para kazanıyor" dedi.



"ALTIN KİRALAMAK DAHA UYGUN"



Sözlü olan ve düğün hazırlıkları yapmak için kuyumcuya gelen Enes Demir isimli genç ise, altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı evlenemediğini belirterek, altın kiralamayı daha uygun gördüğünü söyledi.



Şerif Ekinci isimli kuyumcu ise "Milletin altın almaya gücü yetmediği için müşteriler altın alma yerine kiralama yönetmene gidiyor. Kiralama yönteminde ucuz bir miktar kar alıyoruz. Bir set ve 4-5 burmalı bilezik alıyorlar. 200-250 lira arasında kira alıyoruz. Ancak herkese vermiyoruz sadece tanıdık ve eş dosta kiralıyoruz" diye konuştu.



(Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA)