Kaan Erkam'ın uyarladığı Ferdi Merter'in yönettiği keyifli ve naif komedi "Evlen Benimle Şekerim" ocak ayında Oda Tiyatrosu'nda...
Her yerde kulağı olan bir hizmetçi, evlenmek isteyen bir kız, bu kıza talip olup eve yerleşen bir damat adayı, kıza deliler gibi aşık olan bir avukat ve bütün bu insanların arasında kalmış olan utangaç bir baba. Kendini ifade edememenin en komik yolla anlatıldığı bu hikaye, evlilik denilen uzun yolculuğun belki de nasıl başlamaması gerektiğini anlatıyor.
Uyarlayan: Kaan Erkam
Yöneten: Ferdi Merter
Yardımcı Yönetmen: Niyazi Gezer
Reji Asistanı: Meltem Yenigün
Oyuncular: Levent Tayman, Beste Hoşses, Bahri Uzkeser, Nehir Bostancı, A.İnanç Bükülen
Ses-Işık Tasarımı: Selçuk Karadağ
Koordinatör: Çağla Çolak Beken
Afiş Tasarım: İbrahim Uslu
Evlen Benimle Şekerim
Kaan Erkam'ın uyarladığı Ferdi Merter'in yönettiği keyifli ve naif komedi "Evlen Benimle Şekerim" ocak ayında Oda Tiyatrosu'nda.
Kaan Erkam'ın uyarladığı Ferdi Merter'in yönettiği keyifli ve naif komedi "Evlen Benimle Şekerim" ocak ayında Oda Tiyatrosu'nda...