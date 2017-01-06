Kaan Erkam'ın uyarladığı Ferdi Merter'in yönettiği keyifli ve naif komedi "Evlen Benimle Şekerim" ocak ayında Oda Tiyatrosu'nda...



Her yerde kulağı olan bir hizmetçi, evlenmek isteyen bir kız, bu kıza talip olup eve yerleşen bir damat adayı, kıza deliler gibi aşık olan bir avukat ve bütün bu insanların arasında kalmış olan utangaç bir baba. Kendini ifade edememenin en komik yolla anlatıldığı bu hikaye, evlilik denilen uzun yolculuğun belki de nasıl başlamaması gerektiğini anlatıyor.



Uyarlayan: Kaan Erkam



Yöneten: Ferdi Merter



Yardımcı Yönetmen: Niyazi Gezer



Reji Asistanı: Meltem Yenigün



Oyuncular: Levent Tayman, Beste Hoşses, Bahri Uzkeser, Nehir Bostancı, A.İnanç Bükülen



Ses-Işık Tasarımı: Selçuk Karadağ



Koordinatör: Çağla Çolak Beken



Afiş Tasarım: İbrahim Uslu