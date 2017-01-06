TÜMÜ
Haberler Search
Evlen Benimle Şekerim

Evlen Benimle Şekerim

Kaan Erkam'ın uyarladığı Ferdi Merter'in yönettiği keyifli ve naif komedi "Evlen Benimle Şekerim" ocak ayında Oda Tiyatrosu'nda.

Evlen Benimle Şekerim

Kaan Erkam'ın uyarladığı Ferdi Merter'in yönettiği keyifli ve naif komedi "Evlen Benimle Şekerim" ocak ayında Oda Tiyatrosu'nda...

Her yerde kulağı olan bir hizmetçi, evlenmek isteyen bir kız, bu kıza talip olup eve yerleşen bir damat adayı, kıza deliler gibi aşık olan bir avukat ve bütün bu insanların arasında kalmış olan utangaç bir baba. Kendini ifade edememenin en komik yolla anlatıldığı bu hikaye, evlilik denilen uzun yolculuğun belki de nasıl başlamaması gerektiğini anlatıyor.

Uyarlayan: Kaan Erkam

Yöneten: Ferdi Merter

Yardımcı Yönetmen: Niyazi Gezer

Reji Asistanı: Meltem Yenigün

Oyuncular: Levent Tayman, Beste Hoşses, Bahri Uzkeser, Nehir Bostancı, A.İnanç Bükülen

Ses-Işık Tasarımı: Selçuk Karadağ

Koordinatör: Çağla Çolak Beken

Afiş Tasarım: İbrahim Uslu

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads