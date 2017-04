- Evle birlikte hayalleri de yandı



GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen yangında çeyizi kül olan genç kızın hayalleri de evle birlikte yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen yangında 1 ay önce nişanlanan ve 5 ay sonra düğün evlenmeye hazırlanan İpek Aslan'ın eşyaları da kül olmuştu. Ailesinin evi ile birlikte hayallerinin de yandığını anlatan İpak Aslan, "Evde yemek hazırlıyordum kız kardeşim yangın çıktığını prizin patladığını söyledi.

Çıkan yangını söndürmeye çalıştık, ancak başaramadık. Sonra itfaiye geldi gelene kadar tüm ceyizim ve ev yandı. Ne zorluklarla hazırlamıştım, tüm çeyizim, her şeyim, hepsi kül oldu. 5 ay sonra düğün olacaktı. Daha bir ay önce nişanlanmıştık ama her şeyim hazırdı. Ben kendimden daha çok annemi ve babamı düşünüyorum. onların da eşyaları ve evi büyük zarar gördü. kaç yıllık birikimleriyle bu evi yapmışlardı.En azından canımıza bir şey olmadı. hepimizin sağlığı yerinde. Babamlara ve çeyizime üzülsemde sağlık olsun. Yine yaparız" dedi.

Babası ve ev sahibi Bayram Aslan ise evinden daha çok kkızının çeyizine üzüldüğünü belirterek, "40 yıldır evliyim. Yangında evim, oğlumun evi ve kızımın tüm çeyizi yandı. Evden ve eşyalarımızdan daha çok kızımın çeyizine üzüldüm" diye konuştu.

İpek Aslan'ın kayın validesi Elif Sütçü ise, gelini ve ailesini teselli ederek, üzülmemesini söyledi. Sütçü, "Gelinim canı sağ olsun. Ona en iyisini yapacağız. Şükürler olsun canların bir şey olmadı" diye konuştu.

Kaymakam aileyi ziyaret etti

Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı kemal Vural ve kurum yetkilileri aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. yıldırım ve Vural, ziyarette aileye destek sözü verdi. Belediye Başkanı Vural, aileye evin tadilatını ise kendisinin yaptıracağını söyledi.

Aile, kendilerini ziyaret eden Kaymakam Yıldırım ve Başkan Vural'a teşekkür etti