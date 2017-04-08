'Evlat Kokusu'nda Bayrak Teslimi

Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye'nin üstlendiği Kanal D'nin sevilen dizisi Evlat Kokusu'nda bayrak teslimi yaşandı.

'Evlat Kokusu'nda Bayrak Teslimi

Dizinin ilk altı bölümünü kuran ve yöneten Erol Özlevi görevini Gökçen Usta'ya devretti.

Bugüne kadar sevilen dizilerin yanı sıra 'Romantik Komedi 2', 'Dönerse Senindir' gibi başarılı sinema filmlerine de imzasını atan Özlevi'nin koltuğuna 7. bölüm itibariyle, 'Şeref Meselesi', 'Güneşi Beklerken', 'Kurtlar Vadisi' ve en son yine Endemol Shine Türkiye'nin yapımcısı olduğu 'Kördüğüm' dizisini yöneten Gökçen Usta oturacak.

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