Evlat Edinen Hekime Verilmeyen Annelik İzni Yargıdan Döndü

ADANA'da görev yapan aile hekiminin evlat edinmesi nedeniyle talep ettiği annelik iznini reddeden Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün işlemini İdare Mahkemesi iptal etti.



Adana'nın merkez ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi 2014'te bir kız bebeği evlat edindi. İşlemlerini tamamlayan genç kadın, Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne müracaat ederek annelik iznini talep etti. Ancak Halk Salığı, 'Aile hekimlerinin izinlerini düzenleyen yönetmelikte böyle bir izin olmadığı' gerekçesi ile reddetti.



Bunun üzerine Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi hekim için hukuki destek sağlayarak verilmeyen izin talebini Adana İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Dava sürecinde kadın doktor, tayin talep etti. Doktor ailesi ile başka bir kente yerleşirken mahkeme, aile hekimine annelik izni verilmeme işlemini iptal etti.



KARAR METNİ



Mahkeme kararında, "Kamu görevlisi olan davacının izin hakkına yönetmelik hükümleri ile kısıtlama getirilemeyeceği, davaya konu izin hakkına ilişkin pozitif hukukumuzda kıyası yasaklayan düzenleme bulunmadığı gibi kanun koyucu tarafından bilinçli boşluk da bırakılmadığı anlaşıldığından, 657 Sayılı Kanunun genel kanun olması nedeniyle kamu görevlisi olan davacının anılan kanunda evlat edinen kamu görevlisinin izne ilişkin haklarından kıyas yoluyla faydalandırılması gerektiği sonucuna varılmış olup dava konusu işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyete uygunluk görülmemiştir"dedi.



KARAR DERS NİTELİĞİNDE



Konunun hassasiyeti nedeniyle kimliği açıklanmayan aile hekimine verilmeyen annelik iznini yargıya taşıyan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, karara değerlendirdi. Mahkemenin kararının ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Bacaksız, şunları söyledi:



"Her fırsatta anne ve çocuğa her türlü kolaylığın sağlanacağını iddia edenler, bir bebeğe yuva olan anneye izin vermeyen Adana İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün hukuksuz işlemi ile mahkemenin ders niteliğindeki kararını iyi okumalıdır. Hak ve adalet geç de olsa yerini buldu. Karara imza atan, hukukun üstünlüğünü ortaya koyan, vicdan sahibi hakimlere teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bu günlerde çok ihtiyacımız olduğu üzere, hukuk hemen şimdi, hukuk herkese, hukuk gerektiği gibi, adalet gecikmeksizin olmalı." - Adana