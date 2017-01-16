Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya'dan KOTO Başkanı Necmi Bulut'a;

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya ve Başkan Vekili Kadir Durmuş'un 'hayırlı olsun' dileklerini kabul etti.

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Tarım İl Müdürü İlhan Özel, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Halil Baylam'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Kaya, "Kocaeli Ticaret Odamıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel çalışmalar yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Necmi Bulut evladımızın yanındayız" dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, iyi dilekleri ve destekleri için Başkan Kaya'ya teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi sundu.

