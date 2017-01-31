Evkur Yeni Malatyaspor Uzun Bir Süre Taraftarından Ayrı Kalacak

En son iç saha maçını Mersin İdmanyurdu ile 21 Ocak tarihinde oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, maçlarını İstanbul'da oynama kararı almasının ardından uzun bir süre taraftarından ayrı kalacak.



Liglere verilen kupa maçları arası nedeniyle Antalya'da 10 gün kamp yapacak olan Malatya temsilcisi 11 Şubat'ta Denizlispor ile karşılaşacak.



İstanbul'da oynanacak bu maçtan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanına gidecek Evkur Yeni Malatyaspor, Altınordu maçını Malatya'da oynamak istemesi durumda bu karşılaşma taraftar hasreti sona erecek.



Doğu temsilcisi, İnönü Stadı'nın zemininin bozuk olması nedeniyle maçlarını İstanbul'da oynama kararı almıştı.



Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında oynayacağı Elazığspor müsabakasıyla birlikte yeni stadını açmayı planlıyor. - MALATYA