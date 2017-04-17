Evkur Yeni Malatyaspor'un Yeni Takım Otobüsü Teslim Edildi

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni takım otobüsü, son hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kulübe teslim edildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi tarafından sözü verilen takım otobüsü, 10 gün önce Malatya'ya gönderilmişti. Malatya'da sanayiye gönderilen otobüs giydirme ve kaplama işlemlerine tabi tutuldu.



Takım otobüsünün giydirilmiş hali sosyal medyadan paylaşılırken, sarı ve siyah renklerin kullanıldığı kaplama Malatyalı futbolseverlerden tam not aldı.



Giydirme işlemlerinin ardından bugün Evkur Yeni Malatyaspor'a teslim edilen takım otobüsünün önümüzdeki hafta sonu deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında kullanılacağı belirtildi.



Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki otoparkta yerini alan araç, taraftarın da ilgi odağı oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni takım otobüsüyle bol bol fotoğraf çektirdi. - MALATYA